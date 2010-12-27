Конкурсная комиссия "Агроруси-2019" отметила высокое качество продукции выборгских товаропроизводителей

Награду за хлеб "Дарницкий" вручат ООО "Приморская пекарня" (Приморское городское поселение). Золотая медаль Минсельхоза России за разведение ценного пушного зверя (соболя) – у ООО "Агрикола" (Красносельское сельское поселение).

Сегодня, 12 июля, в "Экспофоруме" (г. Санкт-Петербург) завершает свою работу XXVIII международная агропромышленная выставка "Агрорусь".

Коллективные экспозиции посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. У стенда Выборгского района его приветствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и и.о. главы районной администрации Владимир Рошкович.

Также в рамках "Агроруси-2019" состоится награждение лучших сельхозтоваропроизводителей.

Две золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ – у представителей Выборгского района.

Награду за хлеб "Дарницкий" вручат ООО "Приморская пекарня" (Приморское городское поселение). Золотая медаль Минсельхоза России за разведение ценного пушного зверя (соболя) – у ООО "Агрикола" (Красносельское сельское поселение).

Конкурсная комиссия отметила высокое качество продукции выборгских товаропроизводителей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО