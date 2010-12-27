Конкурсы на содержание дорог в Петербурге прошли без конкуренции

На участие в аукционах поступило лишь по одной заявке.

Комитет по благоустройству Петербурга завершил прием заявок на электронный аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в разных районах города в первом полугодии следующего года. У каждого района оказалось лишь по одному претенденту на участие в конкурсе, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Общая сумма контрактов составляет 6,2 млрд рублей. Дороже всего оценили работы в Выборгском и Приморском районах, стоимость контрактов оценили в 507 млн и 500 млн рублей.

На данный момент итоги конкурса не подведены только в Калининском районе. Все остальные заявки соответствуют требованиям.

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