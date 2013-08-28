Законопроект поддержали 223 человека, против были 204.

Конгрессмены США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием. Трансляцию заседания Палаты представителей американского Конгресса вел местный телеканал C-Span. Ранее законопроект внес на рассмотрение в законодательный орган страны лидер Белого дома Джо Байден. Предложение было поддержано 223 голосующими. Еще 204 человека высказались против.

В СМИ уточнили, что голоса конгрессменов по большей части разделились согласно партийной принадлежности в конкретной партии (Республиканской или Демократической). Данный законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия, а республиканцы выступают против него. В рамках документа администрация страны предлагает ужесточить наказания за правонарушения, которые касаются оборота огнестрельного вооружения, а также ввести запрет на реализацию магазинов повышенной вместимости. Конгресс также может повысить минимальный возраст для покупки полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года.

Предположительно, проект не получит достаточной поддержки в Сенате Конгресса из-за позиции, которую занимают республиканцы.

Актер Макконахи призвал с трибуны Белого дома ужесточить контроль за огнестрельным оружием.

Фото и видео: www.c-span.org