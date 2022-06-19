Конгрессмен Гуден: цены на бензин и инфляция станут "убийственными" для Байдена к выборам

Политик уверен в том, что к новым выборам в Конгресс президент США не успеет справить ситуацию со стоимостью на топливо и товары.

Американский конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден считает, что рекордные цены на бензин и высокой уровень инфляции станут "убийственными" для лидера Белого дома Джо Байдена к новым промежуточным выборам в состав нового Конгресса США. Соответствующее заявление законодатель сделал в рамках интервью для местного телеканала FOX News. Политик не думает, что ситуация в вопросе стоимости топлива изменится в ближайшее время.

Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании…Я полагаю, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить. Лэнс Гуден, конгрессмен США

По мнению эксперта, сейчас американцы чувствуют себя ущемленными, а также они сыты по горло текущей ситуацией. Несмотря на это американский лидер "показывает пальцем на всех, кроме себя". По словам Лэнса Гудена, инфляция стала результатом чрезмерных государственных расходов и вливаний денежных средств в экономику.

Экономист Ругер: санкции США против России оказались "выстрелом себе в ногу".

Фото и видео: FOX News