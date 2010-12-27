Власти США допустили импичмент Трампа из-за Зеленского

Политика подозревают в манипулировании властью Украины в своих целях.

Доказательства давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского могут стать причиной импичмента президента США. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на председателя комитета по разведке палаты представителей в США Адама Шиффа.

Политик заявил, что если Трамп пытается оказать на лидера Украины давление с целью скомпрометировать своего оппонента на президентских выборах, то его отставка будет единственным способом "исключить причиняемый им вред".

Напомним, что Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани требуют возобновить расследование деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который планирует участвовать в выборах в 2020 году.

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