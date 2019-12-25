Кондуктор и пассажир подрались в автобусе №172

В воскресенье, 11 июля, в сети появился видеоролик, где подрались кондуктор и пассажир. Об этом рассказали в Telegram-канале "Мегаполиса".
По предварительным данным конфликт произошел в автобусе № 172, там кондуктор отказался принимать ученический проездной билет у девочки и попросил ее оплатить проезд наличными. За юного пассажира автобуса вступился мужчина. На видео, опубликованном в социальных сетях, слышны крики женщины, маты и плач ребенка.
Как рассказали в пресс-службе "Пассажиравтотрансе", кондуктор поинтересовался возрастом ребенка, который был вместе с "разгоряченной компанией" взрослых. Кондуктор получил нецензурный ответ и удары по голове и лицу. Сообщается, что на место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники полиции. Оказали медицинскую помощь кондуктору, а правоохранители зафиксировали факт хулиганства.
Ранее Piter.tv инфоромировал, что на Петроградской дорожный знак превратился в арт-объект "Закулисье".
Фото: Telegram / Мегаполис
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
C`E`K`C Знaкoмствa - Здесь дают в попу и берут в рот без денег и отношений. Красивые и не очень, свободные и в отношениях все они хотят се`к`са, все это анонимно и бесплатно. пользуйся ---- https://mobz.cc/onuya