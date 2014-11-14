Концертные платья Эдиты Пьехи стали музейной ценностью России

Летящий силуэт и следы софитов: наряды певицы переданы в музей.

Эдита Пьеха, отметившая 89-летие, ведёт уединённый образ жизни в загородном доме под Петербургом. На участке певицы есть особый дом для воспоминаний — небольшое помещение, где она хранит свои концертные платья и обширный архив. Несколько месяцев назад артистка и почётный гражданин Северной столицы передала часть коллекции Музею истории Петербурга, пишет КП-Петербург.

Как рассказала хранитель Фонда костюма и ткани Ольга Щербакова, в запасники поступило около 30 предметов одежды, а также афиши, плакаты, грампластинки и даже реклама духов "Эдита Пьеха". Все они уже включены в государственный музейный фонд России. Самым ценным экспонатом признано платье от Вячеслава Зайцева, сшитое в 1970-х годах. Именно Зайцев придумал для певицы её сценический стиль — с летящими, невесомыми формами. Позднее наряды для Пьехи создавали ленинградские и петербургские модельеры Нонна Меликова и Ирина Танцурина.

По словам хранителя, платья позволяют судить о том, насколько стройной была Эдита Станиславовна. Они также говорят о её бережном отношении к вещам — на некоторых видны следы ремонта и выцветания от мощных сценических софитов. В следующем году артистка отметит 90-летний юбилей. Музей истории Петербурга готовит выставку, посвящённую певице, где гости смогут увидеть предметы из её личной коллекции. Также близкие артистки готовят юбилейный концерт, который, предварительно, состоится летом 2027 года в Петербурге.

Ранее мы писали, что Губернаторский симфонический оркестр Петербурга откроет гастрольный тур концертом в Тихвине.

Фото: Официальный сайт Эдиты Пьехи