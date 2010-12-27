В Петербурге состоится сольный концерт резидента шоу StandUp - Алексея Щербакова.

В Санкт-Петербурге 11 ноября на сцене ДК имени Ленсовета состоится премьера сольного концерта резидента шоу StandUp Алексея Щербакова.

Гости мероприятия услышат абсолютно новый взгляд на привычные ситуации. Кроме того, все это будет подкрепленно юмором и остроумием артиста. Яркие зарисовки, дерзкие монологи, а также неординарная импровизация – составляющие сольного выступления Алексея Щербакова.

Отмечается, что поводов для написания монологов у Алексея предостаточно. Он может много рассказать о жизни простого рабочего и совершенно стандартной российской семьи.