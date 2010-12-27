Концерт-посвящение Чарльзу Мингусу

В программе "Джаз на Новой сцене" выступит петербургский джазовый септет.

Джаз-септет "A TRIBUTE TO CHARLES MINGUS" был создан в Петербурге в конце 2012 года контрабасистом Григорием Воскобойником. Участники играют в разных стилях, но следуют джазовому духу Чарли Мингуса.

Сам Мингус предпочитал коллективную импровизацию, уделяя внимание тому, что каждый из участников делает для группы в целом. Петербургский коллектив сохраняет эту традицию.

Состав: Григорий Воскобойник, контрабас Андрей Половко, тенор-саксофон, сопрано-саксофон, флейта Антон Сушев, альт-саксофон Николай Ордановский, баритон-саксофон Вячеслав Лисаченко, тромбон Евгений Пономарев, фортепиано Петр Михеев, ударные

Когда: вторник, 23 июля 19:30

Где: Новая сцена Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49а)

Билеты: официальный сайт Александринского театра

Фото: alexandrinsky.ru