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Концерт-посвящение Чарльзу Мингусу
Сегодня, 19:30
935
Cherepanov

Концерт-посвящение Чарльзу Мингусу

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В программе "Джаз на Новой сцене" выступит петербургский джазовый септет.

Джаз-септет "A TRIBUTE TO CHARLES MINGUS" был создан в Петербурге в конце 2012 года контрабасистом Григорием Воскобойником. Участники играют в разных стилях, но следуют джазовому духу Чарли Мингуса.

Сам Мингус предпочитал коллективную импровизацию, уделяя внимание тому, что каждый из участников делает для группы в целом. Петербургский коллектив сохраняет эту традицию.

Состав:

Григорий Воскобойник, контрабас

Андрей Половко, тенор-саксофон, сопрано-саксофон, флейта

Антон Сушев, альт-саксофон

Николай Ордановский, баритон-саксофон

Вячеслав Лисаченко, тромбон

Евгений Пономарев, фортепиано

Петр Михеев, ударные

Когда: вторник, 23 июля 19:30

Где: Новая сцена Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49а)

Билеты: официальный сайт Александринского театра

Фото: alexandrinsky.ru

 

Теги: чарльз мингус
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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