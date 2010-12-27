Концерт-посвящение Чарльзу Мингусу

Джаз-септет "A TRIBUTE TO CHARLES MINGUS" был создан в Петербурге в конце 2012 года контрабасистом Григорием Воскобойником. Участники играют в разных стилях, но следуют джазовому духу Чарли Мингуса.
Сам Мингус предпочитал коллективную импровизацию, уделяя внимание тому, что каждый из участников делает для группы в целом. Петербургский коллектив сохраняет эту традицию.
Состав:
Григорий Воскобойник, контрабас
Андрей Половко, тенор-саксофон, сопрано-саксофон, флейта
Антон Сушев, альт-саксофон
Николай Ордановский, баритон-саксофон
Вячеслав Лисаченко, тромбон
Евгений Пономарев, фортепиано
Петр Михеев, ударные
Когда: вторник, 23 июля 19:30
Где: Новая сцена Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49а)
Билеты: официальный сайт Александринского театра
Фото: alexandrinsky.ru
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