Концерт оркестра "Северная симфония"

Концерт состоится 12 января в Концертном зале Мариинского театра. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Оркестр "Северная симфония" Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" был создан в июне 2016 года, возглавил его Фабио Мастранджело.

С объединением выступали пианисты Екатерина Мечетина, Полина Осетинская, Станислав Чигадаев, Олег Вайнштейн, Джузеппе Альбанезе и Лудовико Тронканетти, а также скрипачи Сергей Гиршенко, Дмитрий Ситковецкий, Граф Муржа и Алексей Лундин, виолончелисты Сергей Ролдугин и Денис Шаповалов, гитарист Дмитрий Илларионов и другие.

Фото: pxhere