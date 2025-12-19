  1. Главная
Концерт оркестра "Северная симфония"
Сегодня, 19:00
147
Концерт состоится 12 января в Концертном зале Мариинского театра. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Оркестр "Северная симфония" Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" был создан в июне 2016 года, возглавил его Фабио Мастранджело. 

С объединением выступали пианисты Екатерина Мечетина, Полина Осетинская, Станислав Чигадаев, Олег Вайнштейн, Джузеппе Альбанезе и Лудовико Тронканетти, а также скрипачи Сергей Гиршенко, Дмитрий Ситковецкий, Граф Муржа и Алексей Лундин, виолончелисты Сергей Ролдугин и Денис Шаповалов, гитарист Дмитрий Илларионов и другие. 

Фото: pxhere 

