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Концерт кавер-группы Humpty Dumpty
Сегодня, 20:00
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lizapoluda

Концерт кавер-группы Humpty Dumpty

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Музыканты сыграют хиты разных эпох XX века.

В понедельник, 21 сентября, на сцену ресторана White Night Music Joint выйдет кавер-группа "Humpty Dumpty". Музыканты исполнят лучшие композиции XX века в стиле pop-rock.

Музыканты проведут собравшимся по всем эпохам прошлого столетия – от Элвиса Пресли и Чака Берри до Nirvana и Rolling Stones.

"Humpty Dumpty" состоит из двух гитаристов, один из которых - Сергей Сафонов – по совместительству является вокалистом. На басс-гитаре играет экс-участник группы "Земляне" Иван Ковалев. Также в составе есть саксофонист и барабанщик.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 59

Цена билета: от 500 рублей

Фото: ponominalu.ru

Теги: humpty dumpty, каверы, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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