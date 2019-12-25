Концерт хитов ХХ века в Историческом парке

В среду, 4 ноября, в мультимедийном Историческом парке "Россия – моя история" состоится грандиозный концерт хитов ХХ века.
Перед концертом зрители могут посетить мультимедийную экспозицию "ХХ век", чтобы в полной мере проникнуться духом ушедшей эпохи и оживить в памяти историю событий и свершений.
Участие в концерте примут ансамбль медных духовых инструментов "Кронверк-Брасс", художественный руководитель, лауреат всероссийских конкурсов Илья Кузнецов. Солисты – лауреаты международных конкурсов Дарья Росицкая и Роман Ерофеев.
Где: Бассейная ул., 32, м. Парк Победы.
Билеты по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+
Фото носит иллюстративный характер: pixabay
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