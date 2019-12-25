Концерт хитов ХХ века в Историческом парке

В программе музыка Георгия Свиридова, Пётра Булахова, Сергея Рахманинова, Оскара Строка, Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана, Андрея Петрова и других известных авторов.

В среду, 4 ноября, в мультимедийном Историческом парке "Россия – моя история" состоится грандиозный концерт хитов ХХ века.

Перед концертом зрители могут посетить мультимедийную экспозицию "ХХ век", чтобы в полной мере проникнуться духом ушедшей эпохи и оживить в памяти историю событий и свершений.

Участие в концерте примут ансамбль медных духовых инструментов "Кронверк-Брасс", художественный руководитель, лауреат всероссийских конкурсов Илья Кузнецов. Солисты – лауреаты международных конкурсов Дарья Росицкая и Роман Ерофеев.

Где: Бассейная ул., 32, м. Парк Победы.

Билеты по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+

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