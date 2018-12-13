Концерт группы "Вельвет"

Музыкальная группа "Вельвет" даст 23 мая сольный концерт в клубе ZAL. Исполнители подготовили новую программу под названием "Тонкая красная линия". Треки поклонники творчества коллектива впервые услышали в феврале, когда вышел альбом группы.

Отметим, что "Вельвет" играет поп-рок с 2000 годов.

Я пишу песни только так, как подсказывает сердце. Часто они не попадают в форматные рамки, но для меня в творчестве важно оставаться самой собой, не притворяться кем-то другим. А я такая какая есть

рассказывает автор песен Катя Белоконь