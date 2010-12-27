Концерт группы "Soulgarden"

Соул и ритм-н-блюз в ресторанной атмосфере.

Вечер в мелодиях соула и ритм-н-блюза в исполнении российской группы "SOULGARDEN". Коллектив творит уже 12 лет, во главе группы – Мария Чулакян и ее удивительный голос с интересной манерой исполнения. Также "SOULGARDEN" не был бы собой без саксофона, гитары и бас-гитары, барабанов и клавиш.

Группы любит песни Стиви Уандера, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Арету Франклин и других маэстро, популярных в Америке во второй половине ХХ века. Их и услышат посетители концерта.

Длительность: два часа с одним антрактом

Цена: от 500 рублей

Адрес: Ресторан "White Night Music Joint", набережная реки Фонтанки, 59

Фото: организаторы концерта