Концерт группы "Моя Мишель"

Юбилейный концерт "смелого и ласкового" поп-исполнителя.

Группа "Моя Мишель" празднует свое десятилетие на петербургской сцене. Подарком себе и поклонникам станет большой электрический концерт, который обещает зарядить энергией до конца зимы. В программе прозвучат уже известные и любимые хиты про "Дуру", "Химию", "Настю" в исполнении солистки Тани Ткачук, но не обойдется и без приятных сюрпризов.

Запоминающиеся песни, неординарный стиль вкупе с пронзительными и ироничными текстами, полными эмоций. Здесь все про юность, необъятный космос и про любовь, конечно.

Возрастное ограничение: 16+

Цена: от 1000 рублей

Адрес: "А2 Green Concert", пр. Медиков, 3

Фото: предоставлено организаторами