Новогодний концерт группы "Меджикул" пройдет 10 января в Douglas. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Музыканты группы "Меджикул" балансируют на острие стилей NuDisco, Futurefunk и Neosoul. Несмотря на футуристичность, их композиции остаются душевными.

"Меджикул" – свежая вибрация вселенской любви, воплощенная в мощном живом звучании. Главный хит коллектива "Марфа" стал саундтреком к сериалам "Физрук" и "30 свиданий".

Стиль лидера объединения Олега Сапронова основан на джазовых гармониях, яркой подаче и живой энергетике. Вас ожидают современное звучание и мощная энергетика!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия