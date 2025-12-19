Концерт группы "Меджикул"

Музыканты группы "Меджикул" балансируют на острие стилей NuDisco, Futurefunk и Neosoul. Несмотря на футуристичность, их композиции остаются душевными.
"Меджикул" – свежая вибрация вселенской любви, воплощенная в мощном живом звучании. Главный хит коллектива "Марфа" стал саундтреком к сериалам "Физрук" и "30 свиданий".
Стиль лидера объединения Олега Сапронова основан на джазовых гармониях, яркой подаче и живой энергетике. Вас ожидают современное звучание и мощная энергетика!
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
