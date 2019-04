Концерт группы In Flames

Шведский коллектив даст концерт в клубе A2 Green Concert.

Знаменитые шведы In Flames возвращаются в Россию с презентацией своего нового альбома "I, the Mask". На разогреве у команды выступят их соотечественники Fueled by Fear.



Место: A2 Green Concert

Адрес: пр. медиков, д. 3., Санкт-Петербург

Время: 19:00

Цена: 2500 рублей