Знаменитые шведы In Flames возвращаются в Россию с презентацией своего нового альбома "I, the Mask". На разогреве у команды выступят их соотечественники Fueled by Fear.
Место: A2 Green Concert
Адрес: пр. медиков, д. 3., Санкт-Петербург
Время: 19:00
Цена: 2500 рублей
Концерт группы In Flames
Шведский коллектив даст концерт в клубе A2 Green Concert.
Знаменитые шведы In Flames возвращаются в Россию с презентацией своего нового альбома "I, the Mask". На разогреве у команды выступят их соотечественники Fueled by Fear.
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