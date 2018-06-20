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Концерт группы In Flames
Сегодня, 19:00
678
Rybka123

Концерт группы In Flames

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Шведский коллектив даст концерт в клубе A2 Green Concert.

Знаменитые  шведы In Flames возвращаются в Россию с презентацией своего нового альбома "I, the Mask". На разогреве у команды выступят их соотечественники Fueled by Fear.

Место: A2 Green Concert 
Адрес: пр. медиков, д. 3., Санкт-Петербург 
Время: 19:00 
Цена: 2500 рублей

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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