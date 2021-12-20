Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз" пройдет 1 июля в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко представит программу с шедеврами классики, известными сочинениями эстрадного жанра и джазовыми композициями. Коллектив ведет историю с мая 1945 года.

В разные годы с музыкантами сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская. Музыка кино – важный вектор деятельности оркестра. В целом репертуар чрезвычайно широк и включает произведения "серьезного" и "легкого" жанров.

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