Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз"

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко представит программу с шедеврами классики, известными сочинениями эстрадного жанра и джазовыми композициями. Коллектив ведет историю с мая 1945 года.
В разные годы с музыкантами сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская. Музыка кино – важный вектор деятельности оркестра. В целом репертуар чрезвычайно широк и включает произведения "серьезного" и "легкого" жанров.
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