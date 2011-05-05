Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз" пройдет 20 мая в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга представит музыкальную палитру, которая включит в себя шедевры классики, известные сочинения эстрадного жанра, а также джазовые композиции. С коллективом в разные годы сотрудничали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская.

Музыка для кино – важный вектор творческой деятельности объединения. В прошлом оркестр записал саундтреки к картинам "Максим Перепелица", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Труффальдино из Бергамо", "Благочестивая Марта" и другим. Дирижером будет Игорь Пономаренко.

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