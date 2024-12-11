Концерт "Золотые хиты. Классика. Эстрада. Джаз" пройдет 28 января в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, который ведет свою историю с 10 мая 1945 года, представит музыкальную палитру, включающую шедевры классики, известные сочинения эстрадного жанра, а также джазовые композиции.

На протяжении многих лет коллектив играл роль создателя звукового лексикона эпохи. В разные годы с музыкантами работали Леонид Утесов и Зоя Рождественская, Марк Бернес и Мария Пахоменко, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон и Любовь Казарновская.

Еще один важный вектор творческой деятельности оркестра – музыка для кино. Были записаны саундтреки к фильмам "Максим Перепелица", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Труффальдино из Бергамо" и другим.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)