Концерт "Золотые хиты 80-90-00-х"

Концерт пройдет 2 ноября в БКЗ "Октябрьский". Начало – в 18:00. Для гостей старше 6 лет.

Пройдет не просто концерт: это атмосфера ностальгии, встреча с любимыми артистами и их хитами. Мероприятие состоится в рамках проекта "Имена на все времена" в честь Дня народного единства.

В праздничном концерте примут участие любимые артисты: Маша Распутина, Ирина Нельсон и группа Reflex, Таисия Повалий, Марина Хлебникова, Игорь Наджиев, группа "Божья коровка", Юрий Титов, Наталья Нурмухамедова, Александр Айвазов, Мишель Дар, Сонаса Каба, шоу-балет "Невские зори". Ведущие – Илона Броневицкая и Иван Ильичев.

