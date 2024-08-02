  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Жени Любич
Сегодня, 19:00
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт Жени Любич

0 0

Концерт Жени Любич состоится 18 октября в КЗ "Колизей". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербургская певица Женя Любич представит программу "Песни на стихи поэтов". Прозвучат композиции, которые сочинила "русская француженка" на стихи отечественных и зарубежных поэтов, а также ее главные авторские хиты. 

Впервые программу исполнили в 2020 году в связи с презентацией альбома певицы "Во весь голос". Однако набор композиций Жени Любич, созданных на основе стихотворений, растет. Накануне концерта вышла еще одна новинка – композиция "Восход солнца" к юбилею Сергея Есенина. 

Женя Любич пишет песни на русском, английском и французском языках, выпускает LP и EP, сочиняет саундтреки к фильмам, а живые выступления всегда наполнены теплотой и нежностью. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии