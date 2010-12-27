В Альпенхаусе 2 января 2020 года в 20:00.

В Альпенхаусе 2 января 2020 года в 20:00 состоится концерт Юлии Коган. Начать год с концерта экс-вокалистки группы Ленинград приглашаем по адресу Южная дорога, 17.

Бывшая солистка группы Шнурова лишь пятый год ведет сольную карьеру, но за её плечами весь ранний "Ленинград", множество фанатов и невероятная харизма. Она не может затеряться или забыться среди моря исполнителей - её стиль ни с чем не спутаешь: яркий, кричащий и вызывающий. Такие песни быстро отрезвляют после Нового года!

Возростное ограничение 18+