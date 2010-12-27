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Концерт Юлии Коган 
Сегодня, 18:15
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IRINA_CHALKINA

Концерт Юлии Коган 

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В Альпенхаусе 2 января 2020 года в 20:00.

В Альпенхаусе 2 января 2020 года в 20:00 состоится концерт Юлии Коган. Начать год с концерта экс-вокалистки группы Ленинград приглашаем по адресу Южная дорога, 17. 

Бывшая солистка группы Шнурова лишь пятый год ведет сольную карьеру, но за её плечами весь ранний "Ленинград", множество фанатов и невероятная харизма. Она не может затеряться или забыться среди моря исполнителей - её стиль ни с чем не спутаешь: яркий, кричащий и вызывающий. Такие песни быстро отрезвляют после Нового года! 

Возростное ограничение 18+

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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