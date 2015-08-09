  1. Главная
Концерт "Вивальди при свечах"
Вчера, 21:00
ElenaSmurygina

Концерт "Вивальди при свечах" состоится 21 ноября в 21:00

Красивейший концерт от Amadeus Concerts!

Здесь - как и всегда - только лучшие музыканты и волшебная атмосфера! Представьте: звучит великолепная музыка Вивальди при свете сотен свечей...

Вивальди популярен! Даже сейчас. Кажется, что уж это имя известно всем на свете - настолько популярна его музыка, прошедшая через века!

Красота, мощь, изысканность, выразительность, порыв... Вот, что несёт его музыка, и вот, что сделало её бессмертной и актуальной во все времена.

Не пропустите!

Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

