Концерт "Вивальди при свечах"

Красивейший концерт от Amadeus Concerts!
Здесь - как и всегда - только лучшие музыканты и волшебная атмосфера! Представьте: звучит великолепная музыка Вивальди при свете сотен свечей...
Вивальди популярен! Даже сейчас. Кажется, что уж это имя известно всем на свете - настолько популярна его музыка, прошедшая через века!
Красота, мощь, изысканность, выразительность, порыв... Вот, что несёт его музыка, и вот, что сделало её бессмертной и актуальной во все времена.
Не пропустите!
Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
