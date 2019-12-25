Концерт "Вера Ландарь и Виртуозы Невы"

Концерт пройдет 19 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Прозвучат любимые песни Анны Герман, которые обретут новое звучание в оригинальных джазовых аранжировках. На сцене выступят квартет "Виртуозы Невы" и вокалистка Вера Ландарь, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Ожидается посвящение великой певице и ее творческому наследию. В составе квартета "Виртуозы Невы" – известные петербургские джазовые музыканты: Григорий Воскобойник (контрабас), Сергей Тарусин (фортепиано), Игорь Тимофеев (саксофон) и Алексей Шихов (барабаны).

Фото: pxhere