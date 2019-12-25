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Концерт "Вечер историй: как все пошло не по плану"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вечер историй: как все пошло не по плану"

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Концерт состоится 19 октября в ресторане "Благодать". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Обычно в социальных сетях у всех все идет по плану. На этом вечере будет наоборот: люди разных профессий расскажут, как у них все пошло не по плану. 

Это не стендап и не нетворкинг: просто живые истории от людей, умеющих посмеяться над собой. К микрофону выйдут Вадим Воронов – легенда "Русского радио", Юрий Милославский – известный клубный промоутер, Роман Шуроле – иллюзионист, Айк – владелец клининговой компании и другие. В конце поделиться опытом сможет любой желающий. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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