Концерт "Вечер историй: как все пошло не по плану"

Концерт состоится 19 октября в ресторане "Благодать". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Обычно в социальных сетях у всех все идет по плану. На этом вечере будет наоборот: люди разных профессий расскажут, как у них все пошло не по плану.

Это не стендап и не нетворкинг: просто живые истории от людей, умеющих посмеяться над собой. К микрофону выйдут Вадим Воронов – легенда "Русского радио", Юрий Милославский – известный клубный промоутер, Роман Шуроле – иллюзионист, Айк – владелец клининговой компании и другие. В конце поделиться опытом сможет любой желающий.

Фото: pxhere