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Концерт "Вдоль по Питерской"
Сегодня, 15:00
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Концерт "Вдоль по Питерской"

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Концерт пройдет 12 июня в Михайловском театре. Начало – в 15:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается мероприятие из цикла камерных концертов, где музицирование имеет отличные форму и правила. В интерьерах фойе бельэтажа солисты оперы и оркестра представят программу, включающую лучшие произведения камерного музыкального искусства. 

Народные песни хранят в себе память поколений: в протяжных мелодиях слышится бескрайняя ширь полей, в задорных плясовых – искрометное веселье, в лирических романсах – глубина чувств. 

В День России солисты оперы Михайловского театра подарят встречу с музыкой, в которой заключен код русской души. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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