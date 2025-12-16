  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)"
Сегодня, 18:00
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)"

0 0

Концерт пройдет 15 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана. Начало – в 18:00 и 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Ансамбль S.O.S (plus) создал Валерий Сюткин, а аббревиатура означает основных участников трио: Сюткин, Окунь и Савин. Plus – специальные гости, лучшие музыканты России. В программе прозвучат любимые песни в неожиданных авторских аранжировках, исполненные с импровизациями и юмором. 

Валерий Сюткин – советский и российский певец и музыкант, композитор и автор текстов. Член Авторского совета Российского авторского общества, почетный деятель искусств Москвы. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии