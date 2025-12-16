Концерт "Валерий Сюткин и Ансамбль S.O.S (plus)"

Концерт пройдет 15 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана. Начало – в 18:00 и 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Ансамбль S.O.S (plus) создал Валерий Сюткин, а аббревиатура означает основных участников трио: Сюткин, Окунь и Савин. Plus – специальные гости, лучшие музыканты России. В программе прозвучат любимые песни в неожиданных авторских аранжировках, исполненные с импровизациями и юмором.

Валерий Сюткин – советский и российский певец и музыкант, композитор и автор текстов. Член Авторского совета Российского авторского общества, почетный деятель искусств Москвы.

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