Концерт TOMMY CASH

Музыкант выходит за привычные рамки, но тем и интересен для слушателя.

Концептуальный художник и музыкант представит в Петербурге новую программу. TOMMY CASH существуют вне жанров и всегда готов удивлять своих зрителей. За последний год он успел выпустить второй студийный альбом "¥€$", сделать коллекцию одежды совместно с дизайнером Риком Оуэнсом, представить свои работы в качестве художника в таллинском музее Kamu, а также записать новые песни с другими исполнителями.

Теперь для TOMMY CASH наступает новая глава. В конце этой осени музыкант покажет мини-альбом с видео. Есть вероятность, что в следующем году он порадует поклонников новой пластинкой.

Место: клуб-фестиваль "Морзе" (Кожевенная линия, 40)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/tommycash_spb