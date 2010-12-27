Концерт Типси Типа

Типси Тип (Алексей Антипов) - рэп исполнитель, предлагающий своему читателю окунуться в настоящую русскую атмосферу. По словам исполнителя, он не оставляет ни одной своей песни без того, чтобы "Русью пахло".
За всю творческую карьеру артист выпустил восемь студийных альбомов, последний из которых - "Датынет" - и будет представлен на концерте в Северной столице. В своих треках Типси Тип обращается к остросоциальным темам, использует традиционные поэтические образы и максимально приближен к народу своими строками.
Место: Альпенхаус (Южная дорога, 17)
Цена: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: Типси Тип / VK
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