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Концерт The Chemical Brothers
Сегодня, 19:00
496
Rybka123

Концерт The Chemical Brothers

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Том Роулендс и Эд Саймонс в Петербурге.

Британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки посетит Северную Столицу со своим концертом. Шоу пройдет в петербургском СК "Юбилейный". 

Время: 19:00
Адрес:  пр. Добролюбова, 18

Теги: the chemical brothers
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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