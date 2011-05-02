Британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки посетит Северную Столицу со своим концертом. Шоу пройдет в петербургском СК "Юбилейный".
Время: 19:00
Адрес: пр. Добролюбова, 18
Концерт The Chemical Brothers
Том Роулендс и Эд Саймонс в Петербурге.
Британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки посетит Северную Столицу со своим концертом. Шоу пройдет в петербургском СК "Юбилейный".
Теги: the chemical brothers
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