Концерт The Chemical Brothers

Том Роулендс и Эд Саймонс в Петербурге.

Британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки посетит Северную Столицу со своим концертом. Шоу пройдет в петербургском СК "Юбилейный".



Время: 19:00

Адрес: пр. Добролюбова, 18