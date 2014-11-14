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Концерт The Beatles, ABBA
Сегодня, 19:00
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Концерт The Beatles, ABBA

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Концерт The Beatles, ABBA пройдет 12 июня в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В рамках концерта прозвучат аранжировки песен популярных "четверок" прошлого века. Речь идет о группах The Beatles и ABBA. 

Коллектив из Ливерпуля, в состав которого входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, оказал большое влияние на рок-музыку в целом и породил глобальное явление – битломанию. 

А шведский квартет ABBA получил название по первым буквам имен участников: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Долгие годы сборники группы возглавляли мировые хит-парады. 

Исполнитель – Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Максим Алексеев. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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