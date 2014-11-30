Концерт пройдет 16 июня в творческом пространстве "АртРазБег". Начало в 12:00. Возрастное ограничение: 0+

Терменвокс — единственный в мире музыкальный инструмент, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновений. Его изобрел Лев Термен — советский изобретатель, инженер-электромеханик, музыкант, физик-акустик. Музыкальный инструмент был создан в 1919 году. При поддержке Правительства и Комитета по культуре Петербурга пройдет концерт "Терменвокс. Музыка из воздуха. История гениального открытия".

Зрителям расскажут, как создавался инструмент. Зал насладится популярными классическими и эстрадными композициями. Музыканты ответят на вопросы зрителей. Кроме того, все желающие могут попробовать поиграть на этом фантастическом инструменте.



Терменвокс — Валерий Шамарин

Концертмейстер — Олег Шапорев

Солисты — Григорий Яцентковский, Валерия Журавлёва

Ведущая — Антонина Булдакова

Отметим, что билеты можно купить по Пушкинской карте.

Фото: Государственная филармония для детей и молодежи