Концерт "Старинный орган в соборе. От Вивальди до Циммера"
Сегодня, 21:00
138
Концерт "Старинный орган в соборе. От Вивальди до Циммера" состоится 16 ноября в Петрикирхе. Стартует мероприятие в 21:00. Возрастное ограничение: 12+.

В пространстве старинного собора парят ангелы, влюбленные и музыканты. Это излюбленные персонажи картин Марка Шагала. Прославленный мастер до конца жизни оставался художником с уникальными восприятием, темпераментом и образностью. 

Все произведения концерта роднит одно обстоятельство – исключительный композиторский дар их авторов. Вы услышите опусы эпохи барокко, европейских классиков и романтиков, а также культовые композиции современников. 

Исполнители: Ольга Котлярова (орган), Татьяна Ланская (сопрано). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

