Концерт "Старинный орган в соборе. От Вивальди до Циммера"

В пространстве старинного собора парят ангелы, влюбленные и музыканты. Это излюбленные персонажи картин Марка Шагала. Прославленный мастер до конца жизни оставался художником с уникальными восприятием, темпераментом и образностью.
Все произведения концерта роднит одно обстоятельство – исключительный композиторский дар их авторов. Вы услышите опусы эпохи барокко, европейских классиков и романтиков, а также культовые композиции современников.
Исполнители: Ольга Котлярова (орган), Татьяна Ланская (сопрано).
Фото: pxhere
