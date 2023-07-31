Концерт "Старинный орган в соборе. От Вивальди до Циммера" состоится 16 ноября в Петрикирхе. Стартует мероприятие в 21:00. Возрастное ограничение: 12+.

В пространстве старинного собора парят ангелы, влюбленные и музыканты. Это излюбленные персонажи картин Марка Шагала. Прославленный мастер до конца жизни оставался художником с уникальными восприятием, темпераментом и образностью.

Все произведения концерта роднит одно обстоятельство – исключительный композиторский дар их авторов. Вы услышите опусы эпохи барокко, европейских классиков и романтиков, а также культовые композиции современников.

Исполнители: Ольга Котлярова (орган), Татьяна Ланская (сопрано).

Фото: pxhere