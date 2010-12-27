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Концерт Смоки Мо
Сегодня, 20:00
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himif

Концерт Смоки Мо

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Большой сольник петербургского рэпера.

Смоки Мо – известный рэпер, битмейкер и саунд-продюсер родом из Петербурга. В родном городе рэпер выступит с большим сольным концертом. Старые узнаваемые хиты плюс новые треки из альбома "Белый блюз".

Смоки Мо выпустил уже восемь самостоятельных альбомов и один проект, сделанные совместно с Бастой. Рэпер умело работает с сочетаниями "олдскульных" веяний и современных обработок и удивительно продуктивен: каждый год музыкант представляет поклонникам по новому релизу.

Цена: от 1200

Адрес: AURORA CONCERT HALL, Пироговская наб. 5/2

Фото: Smoki Mo / ВКонтакте

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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