  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Skillet
Сегодня, 21:34
701
Rybka123

Концерт Skillet

0 0

В клубе А2 Green Concert состоится концерт рок-христиан из Мемфиса.

Одна из самых известных групп в мире, исполняющих христианский рок, даст концерт, где исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома! .

Место: клуб А2 
Цена: от 2000 рублей. 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Оставить комментарий