Концерт Skillet

В клубе А2 Green Concert состоится концерт рок-христиан из Мемфиса.

Одна из самых известных групп в мире, исполняющих христианский рок, даст концерт, где исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома! .

Место: клуб А2

Цена: от 2000 рублей.