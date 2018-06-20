Концерт Skillet

Одна из самых известных групп в мире, исполняющих христианский рок, даст концерт, где исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома! .
Место: клуб А2
Цена: от 2000 рублей.
В клубе А2 Green Concert состоится концерт рок-христиан из Мемфиса.
Одна из самых известных групп в мире, исполняющих христианский рок, даст концерт, где исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома! .
Место: клуб А2
Цена: от 2000 рублей.
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