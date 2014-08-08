Концерт "Шедевры мировой киномузыки. Органная версия" пройдет 18 августа в Петрикирхе. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Концерт будет посвящен музыке из кино, это удивительный жанр. Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, то результат получится обедненным.

В исполнении органа и фортепиано прозвучат известные саундтреки, которые напомнят драматичные и неожиданные повороты ярких сюжетов. Исполнители: лауреат международных конкурсов Ирина Розанова (орган), фортепианный дуэт Duo Élan (Мария Ковалевская и Наталья Максимова). В программе – Я. Тьерсен, Р. Сакамото, Л. Эйнауди, Х. Циммер, М. Таривердиев.

Фото: pxhere