Концерт "Шедевры мировой киномузыки. Органная версия"

Концерт будет посвящен музыке из кино, это удивительный жанр. Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, то результат получится обедненным.
В исполнении органа и фортепиано прозвучат известные саундтреки, которые напомнят драматичные и неожиданные повороты ярких сюжетов. Исполнители: лауреат международных конкурсов Ирина Розанова (орган), фортепианный дуэт Duo Élan (Мария Ковалевская и Наталья Максимова). В программе – Я. Тьерсен, Р. Сакамото, Л. Эйнауди, Х. Циммер, М. Таривердиев.
Фото: pxhere
