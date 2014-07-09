Концерт "Рюити Сакамото «Звездная пустота». Музыкальное шоу в Планетарии" состоится 27 ноября в 21:00 в Планетарии 1

Рюити Сакамото — и это не шутка! Обладатель Оскара, Грэмми, автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего, удивительный композитор и музыкант. Его музыка удивительна, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад, и сумевший объяснить Западу — Восток.

Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ Сакамото — от неоклассического минимализма — до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох.

Его музыка — это не парад бравурных "эскапад" в духе Циммера, это не сладострастный гармонический "напалм" Уильямса... Это острый меч самурая, который без замаха "разрезает" сердце слушателя пополам, после чего одна половина остается с вами, другая же навеки принадлежит музыке Сакамото.

Он идеален для длинных прогулок. Он будто не краска, а сам холст. Он подружился с шумом улиц, древесных крон и синтезатором ARP. Он — король минимализма, эталон эмбиента и тот, кто, поселившись в вашем трек-листе, уже не исчезает оттуда. Он — Рюити Сакамото!

Вы слышали его музыку в таких фильмах как "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", "Последний император", "Грозовой перевал", "Маленький Будда", "Выживший", "Проксима" и в десятках других.

Наверняка вы ещё не были на его концерте, поэтому наша команда Amadeus Concerts дает Вам такую возможность! Ну а клоны наших новинок всегда появляются позже. Главное, что вы можете послушать Рюити Сакамото прямо сейчас.

Гурманы, налетайте — пришло время Нового! Концерт от Amadeus Concerts — настоящее лакомство для уставших от довольно однообразной петербургской афиши.

Рояль, Виолончель, Орган, Флейта и электроника. Видеоконтент в духе Маэстро.

Музыканты — одни из лучших в России среди тех, кто может понять и исполнить эту Музыку!

Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в одном из самых больших планетариев в Мире. Приглашаем всех в это невероятное космическое путешествие.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.