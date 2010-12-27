Концерт "Royal Blood"

Британский рок-дуэт выступит в России впервые.

Британская группа из двух участников появилась в 2013 году. Уже через несколько дней они давали свой первый концерт и быстро стали популярны. Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тетчер умеют зажечь публику, создавая смесь блюз-рока и гаражного рока.

На счету группы два студийных альбома. Дебютная пластинка заняла первое место на хит-парадах в Великобритании и Ирландии. Теперь музыканты готовы выступить со своим вторым альбомом, а также представить две новые песни. В сети уже появились записи с live-выступлений, однако их название пока неизвестно. Тайну дуэт раскроет на концерте. В Россию Майк и Бен приедут впервые.

Место: клуб "Морзе" (Кожевенная линия, 40)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: соцсети