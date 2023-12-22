Концерт "Rock при свечах"

В концертном зале "Яани Кирик" 22 марта пройдет концерт. Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 0+

Жителям Петербурга предлагают насладиться невероятно красивой шоу-программой, которая стала визитной карточкой города. При свете сотен свечей зрители смогут погрузиться в мир современной авторской музыки. Для вас исполнят композиции на сцене прямо на живом рояле, а не на электронных клавишных.

Тысячи зрителей Северной столицы полюбили концерты группы "Звук света" и шоу "Рок при свечах" за необычайную эстетику и вкус, чудесную атмосферу и великолепные интерьеры, глубину и содержание программы.

Окунитесь в мир современной яркой музыки, интересных сюжетов, размышлений, красоты и фантазии. Группа из высококлассных музыкантов, горящих своим делом, откроет для вас искусство с новой стороны.

Фото: amadeusconcerts.ru