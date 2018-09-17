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Концерт "ROYAL BLOOD"
Сегодня, 20:00
60
alexandra08

Концерт "ROYAL BLOOD"

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В начале августа в клуб "Морзе" приедут отчаянные английские рокеры.

"Royal Blood" - анлийский дуэт, созданный в 2013 годуВ своем творчестве группа сочетает блюз-рок и гаражный рок. В 2015 году музыканты победили в "NME Awards" в номинациях "Best New Ban" и "Best Live Band". Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тетчер - отличный пример того, что "рок-н-ролл весьма удачно возродился из пепла, подобно птице Феникс". 

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, д.40

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: 2500 рублей.

Фото: Royal Blood / ВК.

 

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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