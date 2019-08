Концерт "ROYAL BLOOD"

В начале августа в клуб "Морзе" приедут отчаянные английские рокеры.

"Royal Blood" - анлийский дуэт, созданный в 2013 году. В своем творчестве группа сочетает блюз-рок и гаражный рок. В 2015 году музыканты победили в "NME Awards" в номинациях "Best New Ban" и "Best Live Band". Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тетчер - отличный пример того, что "рок-н-ролл весьма удачно возродился из пепла, подобно птице Феникс".

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, д.40

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета: 2500 рублей.

Фото: Royal Blood / ВК.