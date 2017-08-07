Своим идейным вдохновение участники группы считают музыку диско, фанк 70-х, поп-музыку 80-х и 90-х годов.

28 ноября в клубе "Космонавт" состоится концерт группы "Pompeya". Коллектив выступает с многочисленными концертами в России и за рубежом.

Как правило, музыканты выступают в США (Лос-Анджелес). Там они творят и записывают свои музыкальные композиции. Основную славу в России ребята получили после выхода клипа на песню "Cheenese", а также пластинки "Tropical".

Группа выступала на одной сцене с такими коллективами, как: Neon Indian, Mac DeMarco, Twin Shadow и другими. Также ребята засветились и на фестивалях STEREOLETO, Усадьба Джаз, Дикая Мята, Боско Фреш Фест и Пикник Афиши.

Адрес: клуб "Космонавт", улица Броницкая,24

Начало в 20:00

Фото: ВКонтакте/ "Pompeya"