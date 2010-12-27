Концерт Poets of the Fall

Знаменитые финские рокеры возвращаются в Россию со своим новым альбомом "Ultraviolet". В "Космонавте" помимо старых "боевичков" коллектив готов представить новую веху в своем творчестве.
Время начала концерта: 20:00
Авторы саундтрека к Max Payen 2 возвращаются в Россию.
Знаменитые финские рокеры возвращаются в Россию со своим новым альбомом "Ultraviolet". В "Космонавте" помимо старых "боевичков" коллектив готов представить новую веху в своем творчестве.
Время начала концерта: 20:00
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