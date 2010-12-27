  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Poets of the Fall
Сегодня, 20:00
356
Rybka123

Концерт Poets of the Fall

0 0

Авторы саундтрека к Max Payen 2 возвращаются в Россию.

Знаменитые финские рокеры возвращаются в Россию со своим новым альбомом "Ultraviolet". В "Космонавте" помимо старых "боевичков" коллектив готов представить новую веху в своем творчестве.

Время начала концерта: 20:00

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Оставить комментарий