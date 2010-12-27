Концерт Poets of the Fall

Авторы саундтрека к Max Payen 2 возвращаются в Россию.

Знаменитые финские рокеры возвращаются в Россию со своим новым альбомом "Ultraviolet". В "Космонавте" помимо старых "боевичков" коллектив готов представить новую веху в своем творчестве.

Время начала концерта: 20:00