В клубе "Морзе" выступит известный английский дуэт.

Этих двух музыкантов прозвали "отцами английской электроники". Эндрю Тёрнер и Эд Хэндли познакомились в школе в 1980-х годах: вместе танцевали брейк, слушали ска и параллельно играли в духовом оркестре. Став взрослыми музыкантами, они начали сотрудничество с крупнейшим британским лейблом "Warp Records" и добились колоссальных успехов в электронной музыке. Легендарная Бьорк исполнила вокальную партию в их альбоме "Not For Threes". В этом году они во второй раз выступят в Петербурге, первый концерт "PLAID" состоялся в 2017 году.

Адрес: порт Севкабель, Кожевенная линия, 40.

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 1200 рублей.

Фото: Plaid / ВК.