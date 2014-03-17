Концерт "Орган и дудук при свечах" пройдет 15 сентября в Петрикирхе. Начало – в 19:00. Без возрастных ограничений.

На концерт петербуржцев приглашает компания "Вселенная классики". Звук будет особенным из-за совершенной акустики Петрикирхе. Вы отправитесь в музыкальное путешествие при мерцающем свете свечей.

Орган является королем инструментов, своим могучим звучанием он наполнит пространство собора. А дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока.

Орган: Gustav Steinmann.

Фото: pxhere