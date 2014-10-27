Концерт "Olympic Brass. Рок-хиты"

Концерт состоится 1 ноября во дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербуржцев приглашают на концерт ансамбля Olympic Brass "Рок-хиты".

Прозвучат композиции на темы песен легендарных групп: Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Led Zeppelin и других. В программу войдут хиты We Are The Champions, Show Must Go On, The Earth Song, Smoke On The Water, Still Loving You, The Final Countdown, Smells Like Teen Spirit, Kashmir.

Коллектив состоит из исполнителей на медных духовых, а эти инструменты считаются одними из самых технически сложных.

Фото: pxhere