Концерт Натальи Ветлицкой "20 X 2020"

Песни из юности возвращаются на большую сцену.

В Петербург после долгого перерыва в творческой деятельности возвращается певица Наталья Ветлицкая. Она привезет с собой старые известные и любимые многими хиты, а также новую концертную программу вкупе с запоминающимся шоу.

Ветлицкая завоевала популярность еще в 1984 году, ее песни "Посмотри в глаза", "Магадан", "Изучай меня", "Лунный кот", "Я останусь с тобой", "Глаза цвета виски" и другие хиты звучали на дискотеках и шумных концертах. Более 10 лет о певице не было ничего слышно. Сейчас Ветлицкая не только музыкант, но и хореограф, дизайнер, поэт и продюсер. На некоторое время она оставила сцену, чтобы посвятить себе семье.

Цена: билеты появятся в продаже позже

Адрес: БКЗ "Октябрьский", Лиговский пр., 6

Фото: предоставлено организаторами