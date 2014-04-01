Концерт "Музыка в темноте. Время женщин" состоится 1 апреля во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

На сцене представят шоу Евгении Зимы, автора "Музыки в темноте" и "Вивальди. Любовь и смерть в Венеции". Ожидаются четыре времени года, четыре стороны света, четыре женских архетипа. Поднимутся темы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти.

На скрипке сыграет Евгения Зима, хореография – Дмитрий Орлов. Также выступит оркестр современной классики "Виртуозы Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Евгения Зима шоу | Музыка в темноте | Вивальди (Дмитрий Фоменко)