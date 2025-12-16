Концерт "Музыка туманного Альбиона"

Концерт пройдет 16 июня в Петрикирхе, начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается концерт из цикла "Коллекция органных шедевров". Прозвучат произведения следующих композиторов: Г. Ф. Гендель, Дж. Кларк, Г. Хауэллс, Э. Элгар.

Исполнителем будет Анастасия Быкова из Москвы, органистка и музыковед, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов. Ведет концертную деятельность в городах страны и за рубежом. Участвовала в международных фестивалях органной музыки в Германии, Нидерландах и Белоруссии.

Фото: pxhere