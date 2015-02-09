Подозреваемого в убийстве школьницы проверяют на серию изнасилований

После задержания подозреваемого суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, фигурант дела об убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области может быть причастен к другим тяжким преступлениям. Официального подтверждения этой информации не приводится, пишет spb.aif.ru.

Подозреваемый по делу об убийстве 12-летней Миланы Наумовой в Ленинградской области может быть причастен к серии изнасилований. Об этом сообщает издание "112".

По информации источника, с 2008 года жертвами мужчины могли стать не менее 10 женщин. Как утверждается, он предлагал потерпевшим подвезти их на автомобиле, после чего отвозил в безлюдные места и, угрожая пистолетом, совершал преступления.

Тело 12-летней школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в начале июля рядом с одним из садоводческих товариществ. Накануне девочка ушла в лес за грибами и не вернулась.

Ранее мы сообщили о том, что площадь жилой застройки бывшего мясокомбината "Самсон" решили увеличить вдвое.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга